В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко

В Кремле отреагировали на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского, который он на днях выдвинул самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, опубликованное в пропагандистских СМИ.
По словам Пескова, заявления украинского лидера - "ничто иное, как попытка дальнейшего подстрекательства с целью продолжения войны и нагнетания напряженности".
Он также сообщил, что глава Кремля Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Лукашенко.
"Это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева в адрес Минска и другие вопросы", - сказал он.
Он заявил, что "угроза - абсолютно агрессивная" и это, мол, "вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны".
"Но у нас нет ни малейшего сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет", - добавил Песков.
Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю на то, чтобы убрать из приграничных с Украиной областей технику, которая корректирует огонь по украинским городам.
Речь идет о ретрансляторах, которые помогают российским "Шахедам" точнее поражать украинские цели.
Он также заявил, что Минск поставляет Москве топливо для российской армии, а Украине известны белорусские предприятия, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.