RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко

14:20 22.06.2026 Пн
2 мин
Интересно, что страна, которая не уважает чужие границы, заговорила о суверенитете
aimg Ирина Глухова
Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

В Кремле отреагировали на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского, который он на днях выдвинул самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, опубликованное в пропагандистских СМИ.

Что заявил Песков

По словам Пескова, заявления украинского лидера - "ничто иное, как попытка дальнейшего подстрекательства с целью продолжения войны и нагнетания напряженности".

Он также сообщил, что глава Кремля Владимир Путин в ближайшее время планирует встретиться с Лукашенко.

"Это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева в адрес Минска и другие вопросы", - сказал он.

Он заявил, что "угроза - абсолютно агрессивная" и это, мол, "вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны".

"Но у нас нет ни малейшего сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет", - добавил Песков.

Ультиматум Зеленского

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю на то, чтобы убрать из приграничных с Украиной областей технику, которая корректирует огонь по украинским городам.

Речь идет о ретрансляторах, которые помогают российским "Шахедам" точнее поражать украинские цели.

Он также заявил, что Минск поставляет Москве топливо для российской армии, а Украине известны белорусские предприятия, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияБеларусьПесковВойна в Украине