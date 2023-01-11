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В Кремле опровергли данные украинской разведки о запрете на выезд призывников

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергает введение на территории страны запрета на выезд военнообязанных из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова в комментарии российским СМИ.

Песков утверждает, что сообщения о введении ограничений на выезд призывников из страны "утка".

"Это обычная информационная утка. Информационная диверсия", - заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Напомним, по данным украинской разведки, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе. ФСБ издало указ не выпускать из РФ призывников из категорий "А", "Б" и "В".

Как ранее сообщал начальник ГУР МО Кирилл Буданов, в России планируют новую мобилизацию из-за нехватки живой силы. По данным разведки, РФ хочет мобилизовать еще до 500 тысяч человек в январе.

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