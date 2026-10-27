В Кремле раскрыли, что Путин сказал европейцам во время телефонного разговора

В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Как заявили в Кремле, инициаторами телефонного разговора стали Стубб и Стере. Путин изложил им свою оценку ситуации на фронте и напомнил, что Москва называет первопричинами войны.
Отдельно российский диктатор заявил, что достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине по позиции Кремля возможно только с учетом интересов России.
По сообщению российской стороны, в ходе беседы лидеры обсудили перспективы дипломатического урегулирования войны. Также, по утверждению Кремля, они одобрили договоренность о проведении переговоров по миру в Украине в Абу-Даби.
Кроме того, Путин, по данным ТАСС, проинформировал собеседников о гуманитарной операции при посредничестве США в районе Олешек.
В то же время, российский диктатор обвинил страны НАТО и Евросоюза в конфронтационной политике, которая, по его утверждению, затягивает войну в Украине.
Еще одной темой телефонного разговора стала безопасность в Балтийском море и северных регионах Европы. По информации Кремля, участники также подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.
В конце разговора Путин, Стубб и Стере договорились поддерживать прямые контакты по телефону.
Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным по поводу войны против Украины и путей ее завершения.
Перед контактом они консультировались с Киевом, чтобы передать позицию Украины в преддверии мирных переговоров в Абу-Даби.
Украинская сторона также присоединилась к обсуждению: советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Владимир Зеленский в это время общался с европейскими партнерами по поводу контактов с российским диктатором.