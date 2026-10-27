У Кремлі розкрили, що Путін сказав європейцям під час телефонної розмови

Як заявили в Кремлі, ініціаторами телефонної розмови стали Стубб і Стьоре. Путін виклав їм свою оцінку ситуації на фронті та нагадав про те, що Москва називає першопричинами війни.

Окремо російський диктатор заявив, що досягнення справедливого й довгострокового миру в Україні, за позицією Кремля, можливе лише з урахуванням інтересів Росії.

Що Путін сказав про переговори щодо України

За повідомленням російської сторони, під час розмови лідери обговорили перспективи дипломатичного врегулювання війни. Також, як стверджує Кремль, вони схвалили домовленість про проведення переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі.

Крім того, Путін, за даними ТАСС, поінформував співрозмовників про гуманітарну операцію за посередництва США в районі Олешок.

Водночас російський диктатор звинуватив країни НАТО та Євросоюзу в конфронтаційній політиці, яка, за його твердженням, затягує війну в Україні.

Ще однією темою телефонної розмови стала безпека в Балтійському морі та північних регіонах Європи. За інформацією Кремля, учасники також підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства.

Наприкінці розмови Путін, Стубб і Стьоре домовилися підтримувати прямі контакти телефоном.