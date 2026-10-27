У Кремлі розкрили, що Путін сказав європейцям під час телефонної розмови

У Кремлі розповіли про зміст телефонної розмови російського диктатора Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.
Як заявили в Кремлі, ініціаторами телефонної розмови стали Стубб і Стьоре. Путін виклав їм свою оцінку ситуації на фронті та нагадав про те, що Москва називає першопричинами війни.
Окремо російський диктатор заявив, що досягнення справедливого й довгострокового миру в Україні, за позицією Кремля, можливе лише з урахуванням інтересів Росії.
За повідомленням російської сторони, під час розмови лідери обговорили перспективи дипломатичного врегулювання війни. Також, як стверджує Кремль, вони схвалили домовленість про проведення переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі.
Крім того, Путін, за даними ТАСС, поінформував співрозмовників про гуманітарну операцію за посередництва США в районі Олешок.
Водночас російський диктатор звинуватив країни НАТО та Євросоюзу в конфронтаційній політиці, яка, за його твердженням, затягує війну в Україні.
Ще однією темою телефонної розмови стала безпека в Балтійському морі та північних регіонах Європи. За інформацією Кремля, учасники також підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства.
Наприкінці розмови Путін, Стубб і Стьоре домовилися підтримувати прямі контакти телефоном.
Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо війни проти України та шляхів її завершення.
Перед контактом вони консультувалися з Києвом, щоб передати позицію України напередодні мирних переговорів в Абу-Дабі.
Українська сторона також долучилася до обговорення: радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Володимир Зеленський у цей час спілкувався з європейськими партнерами щодо контактів із російським диктатором.