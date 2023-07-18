У Путина пригрозили "рисками" в случае продолжения зерновой сделки без России

Продолжение "зерновой сделки" без России может якобы вызвать риски для экспорта украинского продовольствия по Черному морю.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Пескова попросили прокомментировать планы Украины продолжить "зерновую сделку" вместе с Турцией и ООН без участия России.
"Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", - заявил он.
Песков добавил, что не может сказать, "какие страны готовы взять на себя такие риски".
Напомним, последние несколько месяцев Россия намеренно не выполняла "зерновую сделку" в полной мере и жаловалась на "игнорирование ее условий".
Вчера, 17 июля, страна-агрессор решила не продлевать действие договоренностей. Это сразу же привело к резкому скачку цен на зерно.
Украина в ответ на такие действия РФ высказалась о готовности продлить "зерновую сделку" и без решения Москвы. Президент Владимир Зеленский уже отправил письмо с соответствующим предложением Турции и ООН.
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