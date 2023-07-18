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У Путина пригрозили "рисками" в случае продолжения зерновой сделки без России

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Продолжение "зерновой сделки" без России может якобы вызвать риски для экспорта украинского продовольствия по Черному морю.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Пескова попросили прокомментировать планы Украины продолжить "зерновую сделку" вместе с Турцией и ООН без участия России.

"Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", - заявил он.

Песков добавил, что не может сказать, "какие страны готовы взять на себя такие риски".

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, последние несколько месяцев Россия намеренно не выполняла "зерновую сделку" в полной мере и жаловалась на "игнорирование ее условий".

Вчера, 17 июля, страна-агрессор решила не продлевать действие договоренностей. Это сразу же привело к резкому скачку цен на зерно.

Украина в ответ на такие действия РФ высказалась о готовности продлить "зерновую сделку" и без решения Москвы. Президент Владимир Зеленский уже отправил письмо с соответствующим предложением Турции и ООН.

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