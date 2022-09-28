Что задумал Кремль? СМИ узнали планы РФ по аннексии оккупированных территорий Украины

У президента России Владимира Путина решили не спешить с аннексией оккупированных территорий Украины после так называемых "референдумов". Причина - власти не хотят еще больше злить недовольных мобилизацией россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза" .

Как прошли "референдумы"

Псевдоголосование в Луганской, Херсонской, а также частях Донецкой и Запорожской областей длилось с 23 по 27 сентября. Оккупационные администрации уже отчитались о результатах:

в Луганской области за "присоединение" якобы проголосовали 98,42% при явке 92,6%;

в Донецкой - якобы 99,92% при явке 97,51%;

в Запорожской -якобы 93,11% при явке 85,4%;

в Херсонской - якобы 87,05% при явке 76,86%.

По данным "Медузы", у Путина заранее установили плановые показатели для "референдумов".

Что дальше

После оглашения результатов оккупационные администрации попросили Путина "присоединить" украинские территории к России. Согласно действующему законодательству РФ, для этого есть специальная процедура.

Сначала Москва должна признать Херсонскую и Запорожскую области якобы независимыми государствами по примеру февральского решения в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Затем президент и представители оккупационных властей подписывают соответствующие договоры, после чего документы проходят так называемую экспертизу Конституционного суда РФ.

Решение о включении новых территорий должны одобрить Госдума и Совет Федерации, после чего на последнем этапе свое решение заверит сам Путин.

Что по срокам

Ранее предполагалось, что процедура аннексии завершится до 30 сентября, однако стало известно, что сенаторы не будут собираться на заседания до октября. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, заседания по "присоединению" украинских территорий пройдут 3 и 4 октября.

"Володин, как всегда, готов был бежать впереди паровоза и опережать повестку, когда четкого решения о датах окончательного "присоединения" еще не было", - отметил близкий к администрации президента России источник "Медузы".

По данным издания "Коммерсант", процедура аннексии может занять до 12 дней, и это гораздо дольше, чем было с Крымом.

Почему Россия не спешит с аннексией

Собеседники "Медузы" отмечают, что у Путина решили без надобности не торопить события, поскольку пиар-эффект от аннексии будет нулевым на фоне недовольства мобилизацией. Якобы даже в Кремле четко понимают, что россиян еще не удалось убедить в том, что новые территории нужны России.

Фото: Владимир Путин может еще поторговаться и не аннексировать все территории (GettyImages)

В то же время по словам одного из источников, промедление может быть связано с желанием Кремля оставить зазор для переговоров с Украиной и Западом. Которые могут касаться статуса оккупированных территорий.

"В Кремле могут предложить оставить за Россией Крым, территории "ДНР" и "ЛНР" в фактических границах. Херсонская и Запорожская области могут стать признанными Россией государствами, на территории которых стоят российские войска. Это приемлемый для российских властей сценарий", - отметил он.

У Путина хотят отставки Пушилина и Пасечника

После аннексии территорий рассматривается возможность отставки главарей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Скорее всего, они станут сенаторами, а их должности займут россияне.

По данным "Медузы", на этом настаивает куратор Донбасса, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, не исключено, что аннексированные территории преобразуют в отдельный "федеральный округ", который возглавит бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Мобилизация стала проблемой

Главной же проблемой на сегодня для Кремля остается недовольство россиян мобилизацией. Результаты закрытого соцопроса не понравились российским властям, хотя точных цифр источники не называют. Однако с помощью пропаганды на ТВ все еще рассчитывают сбить народное возмущение.

При этом у Путина ожидаемо скорректировали планы по поводу запрета для мужчин на выезд из России.

"Недооценили поток. Сейчас закрыть границы очень сложно. На самых популярных КПП очереди. Если закрыть границу, понадобятся тысячи силовиков: разочарованные люди могут предпринять попытки прорыва. А столько лишних силовиков сейчас нет", - отметил один из собеседников "Медузы".

Как повлияет аннексия на войну

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что война продолжится после незаконных "референдумов" и аннексии, поскольку до сих пор не удалось захватить всю территорию Донецкой области.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, что не все территории "ДНР" еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию "ДНР", - заявил он.