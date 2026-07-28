В Кремле обсуждают ввод "военного положения" после выборов в Думу, - росСМИ

Как пишет СМИ, соответствующую информацию им озвучили сразу несколько источников в федеральных и региональных органах власти РФ, а также в руководстве одной из оппозиционных думских фракций.

Так, согласно федеральному законодательству, для того, чтобы применить соответствующую меру, будет достаточно всего лишь указа президента, где должны быть указаны дата и время начала действия военного положения.

В случае, если это произойдет, это фактически будет означать жесткие ограничения. Среди таких:

"заморозка" деятельности партий и общественных организаций;

запрет любых массовых акций;

отмена всех выборов;

тотальная цензура;

комендантский час и ограничение передвижения граждан;

помимо этого, власти будут иметь право мобилизовать мирных жителей и их имущество на работы, связанные с обороной.

Два политтехнолога, которые работают с Кремлем, рассказали, что такой сценарий поддерживают "некоторые силовики, уже давно считавшие, что надо перестать жеманничать" с населением и "воевать всей страной".

"Триггером может послужить провал на фронте или в работе людей в войска", - предположил один из вышеупомянутых политтехнологов.

В то же время собеседник в руководстве одной из думских фракций отметил, что "положение страны становится все серьезное" и без крайних мер уравновесить ситуацию может и не выйдет.

При этом источник говорит, что указа диктатора РФ Владимира Путина "может и не быть", так как это разрушит систему максимального невовлечения россиян в военные дела.

Кроме того, стоит учитывать, что часть мер военного положения в РФ и так фактически действует. Примером является военная цензура, в связи с которой публикация информации, которая будет противоречить официальной позиции Минобороны, может грозить сотрудникам СМИ уголовными наказаниями, а самим медиа - лишением лицензии.

Также российское издание добавило, что на данный момент военное положение действует в части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые захвачены и под контролем российских оккупантов.