В Кремле обсуждают ввод "военного положения" после выборов в Думу, - росСМИ

Российские чиновники не исключают, что после выборов в Госдуму в стране официально введут военное положение или же его отдельные элементы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Вёрстка".
Как пишет СМИ, соответствующую информацию им озвучили сразу несколько источников в федеральных и региональных органах власти РФ, а также в руководстве одной из оппозиционных думских фракций.
Так, согласно федеральному законодательству, для того, чтобы применить соответствующую меру, будет достаточно всего лишь указа президента, где должны быть указаны дата и время начала действия военного положения.
В случае, если это произойдет, это фактически будет означать жесткие ограничения. Среди таких:
Два политтехнолога, которые работают с Кремлем, рассказали, что такой сценарий поддерживают "некоторые силовики, уже давно считавшие, что надо перестать жеманничать" с населением и "воевать всей страной".
"Триггером может послужить провал на фронте или в работе людей в войска", - предположил один из вышеупомянутых политтехнологов.
В то же время собеседник в руководстве одной из думских фракций отметил, что "положение страны становится все серьезное" и без крайних мер уравновесить ситуацию может и не выйдет.
При этом источник говорит, что указа диктатора РФ Владимира Путина "может и не быть", так как это разрушит систему максимального невовлечения россиян в военные дела.
Кроме того, стоит учитывать, что часть мер военного положения в РФ и так фактически действует. Примером является военная цензура, в связи с которой публикация информации, которая будет противоречить официальной позиции Минобороны, может грозить сотрудникам СМИ уголовными наказаниями, а самим медиа - лишением лицензии.
Также российское издание добавило, что на данный момент военное положение действует в части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые захвачены и под контролем российских оккупантов.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин по сей день боится проводить мобилизацию открыто. Но несмотря на это, после выборов в Госдуму он планирует мобилизовать в российскую армию от 300 до 500 тысяч россиян.
Кроме того, диктатор РФ намерен получить около 30 тысяч новых солдат из Северной Кореи.
Стоит отметить, что вчера глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России якобы "нет необходимости" проводить новую волну мобилизации.
При этом в тот же день Путин подписал указ об очередном увеличении количества российской армии. Это был уже третий его указ за этот год.
Также мы писали, что вчера российский диктатор поручил готовить бюджет к продолжению войны еще на три года.