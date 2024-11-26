В Кремле недовольны обсуждением в США передачи Украине ядерного оружия

На прошлой неделе газета New York Times сообщила, что некоторые западные чиновники предположили, что президент США Джо Байден может передать Украине ядерное оружие.

Песков заявил, что комментарии приписываются только анонимным источникам, и те, кто их делает, не чувствуют "ни капли ответственности". Запад должен внимательно прислушиваться к Владимиру Путину, сказал он.

Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Запад поставит ядерное оружие Украине, то Москва может расценить такую передачу как нападение на Россию, что даст основания для ядерного ответа.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что администрация Джо Байдена пытается предоставить Украине максимальное количество помощи до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента.

Издание напомнило, что Украина в качестве гарантии безопасности хочет получить приглашение присоединиться к НАТО. Однако во время каденции Байдена этого не удалось получить, а приглашение маловероятно во время президентства господина Трампа.

Именно поэтому ряд американских чиновников предположили, что Байден может вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР. "Это было бы мгновенным и огромным фактором сдерживания. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия, - отмечало издание.

Украина отказалась от огромного ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму 5 декабря 1994 года, который должен был гарантировать стране безопасность. Ядерное оружие было передано тогда Москве. Сейчас из Кремля постоянно звучат угрозы применить ядерное оружие против Украины.