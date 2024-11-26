У Кремлі незадоволені обговоренням у США передачі Україні ядерної зброї

Минулого тижня газета New York Times повідомила, що деякі західні чиновники припустили, що президент США Джо Байден може передати Україні ядерну зброю.

Пєсков заявив, що коментарі приписуються лише анонімним джерелам, і ті, хто їх робить, не відчувають "ні краплі відповідальності". Захід має уважно прислухатися до Володимира Путіна, сказав він.

Раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що якщо Захід поставить ядерну зброю Україні, Москва може розцінити таку передачу як напад на Росію, що дасть підстави для ядерної відповіді.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що адміністрація Джо Байдена намагається надати Україні максимальну кількість допомоги до того, як Дональд Трамп обійме посаду президента.

Видання нагадало, що Україна як гарантія безпеки хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО. Однак під час каденції Байдена цього не вдалося отримати, а запрошення малоймовірне за президентства пана Трампа.

Саме тому низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР. "Це було б миттєвим і величезним стримуючим фактором. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки, - зазначало видання.

Україна відмовилася від величезного ядерного арсеналу за Будапештським меморандумом 5 грудня 1994 року, який мав гарантувати країні безпеку. Ядерну зброю було передано тоді Москві. Зараз із Кремля постійно звучать погрози застосувати ядерну зброю проти України.