В США на фоне победы Трампа заговорили о возможности вернуть Украине ядерное оружие, - NYT

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, администрация действующего президента Джо Байдена сосредоточилась на помощи Украине. В частности, и вернуть Украине ядерное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, сейчас в Штатах пытаются выжать максимум помощи для Украины. В частности, возникло даже предложение вернуть Украине ядерное оружие.

Джо Байден уже разрешил Украине использование ракет ATACMS для ударов по территории России. Также было подтверждено, что Украина получит американские противопехотные мины.

Администрация Байдена пытается предоставить Украине максимальное количество помощи до того, как Трамп вступит в должность президента. В частности, 7 миллиардов долларов Украина получит в виде оружия и боеприпасов со складов Пентагона, еще примерно 2,1 миллиарда долларов выделены на заказ дополнительного оружия у оборонных подрядчиков США.

В Пентагоне заявили, что были отменены запреты на развертывание американских военных наемников в Украине для помощи ВСУ в обслуживании и ремонте предоставленных систем вооружений. Речь как о ремонте истребителей F-16, так и о ПВО Patriot. Эти специалисты буду находиться далеко от линии фронта и не будут участвовать в боях. Контракты с наемниками планируют заключить до ухода с должности Байдена.

Издание напомнило, что Украина, как гарантии безопасности хочет получить приглашение присоединиться к НАТО. Однако во время каденции Байдена этого не удалось получить, а приглашение маловероятно во время президентства господина Трампа.

Именно поэтому ряд американских чиновников предположили, что Байден может вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР.

"Это было бы мгновенным и огромным фактором сдерживания. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия, - написали в издании.