В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского, но выдвинули условие

Песков заявил, что такая возможность "не исключается", однако встреча возможна лишь при условии проведения предварительной работы.

"Хочу напомнить, что сам президент (ред.- Путин) не исключает возможности проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и преодолено надлежащее расстояние", - сказал Песков.

В Кремле не уточнили, что именно имеется в виду под "необходимой частью работы" или "расстоянием", которое нужно преодолеть.

В то же время российская диктароская власть уже не впервые намекает, что личный контакт между президентами возможен только в случае уступок с украинской стороны.