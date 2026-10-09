В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Трампа

Уже в ближайшее время президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Скоро", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.
Песков также отметил, что российский диктатор всегда рад визиту переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Он добавил, что сроки возможного визита американских переговорщиков в Москву пока неизвестны, но заметил, что его "можно ожидать".
Напомним, Axios писало, что Уиткофф и Кушнер вскоре снова могут совершить визит в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором и обсудить завершение войны.
Отметим, сейчас украинские переговорщики находятся в США, где обсудят с американской стороной новый всеобъемлющий план, который должен помочь вывести из тупика процесс прекращения войны с Россией.
РБК-Украина также писало, что Россия цинично отвергла возможность закончить войну против Украины дипломатическим путем, даже при посредничестве США.