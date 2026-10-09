В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Трампа

"Скоро", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Песков также отметил, что российский диктатор всегда рад визиту переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Он добавил, что сроки возможного визита американских переговорщиков в Москву пока неизвестны, но заметил, что его "можно ожидать".

Напомним, Axios писало, что Уиткофф и Кушнер вскоре снова могут совершить визит в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором и обсудить завершение войны.