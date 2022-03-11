Кремлівську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук

"Український суд дозволив вас, Маргарито Семенівно, заарештувати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Оскільки виконати цей наказ суду на території РФ не представляється можливим (поки що), українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук", - написала Венедиктова.

Таким чином, при спробі перетину кордону іншої держави вона буде заарештована з метою подальшої екстрадиції в Україну.

"Росія, мати, забери Донбас додому" - це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, слідуючи духу вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому", - додала генпрокурор.

Для довідки:

Маргарита Симонівна Симоньян - російська журналістка, пропагандистка і головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today".