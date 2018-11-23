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У Кремлі заявили про регулярні зустрічі Путіна з Медведчуком

Новини » Політика    23.11.2018 - 12:21
У Кремлі заявили про регулярні зустрічі Путіна з Медведчуком
Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Деталі переговорів Путіна з Медведчуком невідомі

Президент Росії Володимир Путін регулярно проводить зустрічі з представником України в гуманітарній підгрупі по Донбасу, головою політради партії "За життя" Віктором Медведчуком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

За словами Пєскова, Путін регулярно зустрічається з Медведчуком. У той же час деталі таких переговорів невідомі.

"Контакти Путіна з Медведчуком дійсно мають місце. Мені невідомо про детальний порядок денний цих зустрічей, але я знаю, що в даному випадку Медведчук виконує свої функції як керівник групи з гуманітарних питань. Ви знаєте, що саме завдяки його зусиллям були обміни полоненими, він докладає дуже багато зусиль, щоб все-таки дійти до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх", - зазначив Пєсков.

Він також не зміг відповісти на питання, є чи Медведчук сполучною ланкою між президентом Росії і українським лідером Петром Порошенко.

"Я не знаю, чи є в цьому потреба на даному етапі. Я не знаю, чи є необхідність в цій сполучній ланці", - додав він.

Нагадаємо, в лютому 2018 року президент України Петро Порошенко заявляв, що Медведчук виявився найефективнішим в питанні звільнення заручників.

 

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