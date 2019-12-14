У Кремлі заявили про розмову на підвищених тонах на нормандському саміті

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі були спроби вести розмову на підвищених тонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У той же час Пєсков зазначив, що розмова, під час якої, підвищувався голос, була робочою.

"Спроби були. Розмова була робочою", - заявив він.



Раніше заступник глави російського МЗС Андрій Руденко повідомив, що дискусія під час саміту в Парижі була гострою і жорсткою.

"Як мені говорили учасники дискусії, дійсно розмова була на високих тонах", - зазначив він.



За словами заступника міністра, особливо це стосувалося частини бесіди, в ході якої її учасники обговорювали реалізацію мінських угод. Зокрема, розповів Руденко, президент України Володимир Зеленський хотів внести в них зміни, а російська сторона наполягала на тому, щоб залишити все "як є".

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія усвідомлює, що мінські домовленості вимагають змін.

РБК-Україна писало, що Пєсков заявив, що для перегляду мінських угод щодо врегулювання на Донбасі потрібна взаємна воля сторін конфлікту.