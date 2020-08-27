ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кремлі заявили, що підготовка до саміту "нормандської четвірки" не завершена

Москва , Четвер 27 серпня 2020 14:28
У Кремлі заявили, що підготовка до саміту "нормандської четвірки" не завершена
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Підготовка до саміту лідерів країн "нормандської четвірки" ще не завершена. Зустріч має бути підготовлено на найвищому рівні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, терміни проведення саміту лідерів України, Росії, Німеччини і Франції - це питання підготовки.

"Зустріч у верхах повинна бути підготовлена... Поки навряд чи можна констатувати, що підготовка завершена, навряд чи це хтось зможе зробити", - додав Пєсков.

Він також додав, що триває погодження графіків та порядку денного зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

"Тому цілком можливо, що строки коригуються", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" може пройти до 10 вересня.

Зазначимо, терміни запланованої на 28 серпня зустрічі були перенесені через відрядження помічника президента Франції.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що після другого саміту в нормандському форматі високий шанс закінчення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська ФедераціяПєсковНормандська четвірка
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся