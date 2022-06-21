У Кремлі заявили, що "криза" в Україні буде затяжною

Телеканал показав уривки інтерв'ю з Пєсковим, в якому він, зокрема, заявив, що Росія більше ніколи не довірятиме західним країнам.

"Так, це буде тривала криза. Ми більше не будемо ніколи довіряти Заходу", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, Росія не може гарантувати, що американців, які потрапили в полон під Харковом, не чекатиме смертна кара в "ДНР".

Також він розповів про своє ставлення до арешту американської баскетболістки Бріттні Грайнер, у якої нібито знайшли заборонені речовини в Шереметьєво.

Повне інтерв'ю поки не опубліковано.

Нагадаємо, як вважають міжнародні дослідники, війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт з Російською Федерацією, який буде тривати понад десять років.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки. Попри це, альянс не може послаблювати свою підтримку Києву.

До цього Британський прем'єр Борис Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні.

Детальніше про перспективи контрнаступу українських сил і можливе затягування війни - у матеріалі РБК-Україна.

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