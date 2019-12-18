У Кремлі заявили, що добудують "Північний потік-2", незважаючи на санкції США

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що газопровід "Північний потік-2" добудують наперекір санкціям США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи можливі санкції США зупинити будівництво газопроводу, Пєсков відповів: "ми виходимо з того, що цей проект буде закінчений".

Він також назвав санкції з боку США "порушенням міжнародного права".

"Такі дії США є безпосереднім порушенням міжнародного права... нав'язуванням європейським споживачам дорожчої й більш неконкурентоспроможної продукції - дорожчого природного газу", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат Сполучених Штатів прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Німеччина визнала, що санкції Сполучених Штатів Америки ускладнять будівництво "Північного потоку-2" в Данії.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, США запевнили Україну, що санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", будуть негайно введені, якщо будівництво не буде припинено.