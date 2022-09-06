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У Кремлі знову висунули вимоги для зустрічі Путіна і Зеленського

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі заявили, що наразі мова про зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не йде. Для цього нібито потрібен фундамент домовленості.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання "РІА Новини".

"Щодо зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно зробити роботу і побудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч Путіна та Зеленського - ред.) поки не йдеться", - сказав Пєсков.

Передісторія

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори із президентом Володимиром Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Між тим, в ЗМІ неодноразово обговорювали ситуацію можливої зустрічі президентів і на саміті G20, куди запросили як Зеленського, так і Путіна.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПєсковКремль