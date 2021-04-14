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У Кремлі розповіли, де може відбутися зустріч Путіна з Байденом

Автор: Дмитро Левицький

Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, де може відбутися зустріч президентів Росії та США - Володимира Путіна та Джо Байдена. За його словами, Вашингтон запропонував зустрітися в європейській країні.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Точного місця майбутньої зустрічі двох президентів у Кремлі поки не можуть назвати. Пєсков додав, що зустріч Путіна та Байдена можлива тільки з "урахуванням подальших кроків" американської сторони.

"Ми вивчаємо цю пропозицію", - цитує Пєскова інше російське агенnство "ТАСС".

Вчора президент США вдруге зателефонував своєму російському колезі. Як розповіли у Білому домі, в ході розмови Байден запропонував Путіну зустрітися у третій країні, щоб обговорити актуальні питання у відносинах США та Росії.

Нагадаємо, після цього в адміністрації Байдена заявили, що поки рано говорити про місце та час зустрічі президентів Росії та США.

Водночас фінський президент Саулі Нііністе запропонував Байдену та Путіну зустрітися на території Фінляндії. Таку пропозицію він висловив у розмові з російським президентом.

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