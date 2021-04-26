У Кремлі розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна і Байдена

У Кремлі розповіли, коли планується зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Вони зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Однак, в Кремлі повідомили, що точної дати і країни проведення поки немає.
"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей по датах немає. Мова дійсно йде про літні місяці, ще належить проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Байден і Путін нібито домовилися про зустріч, і вона може відбутися в найближчі тижні.
Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.