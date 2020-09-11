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У Путіна підтвердили візит Лукашенка наступного тижня

Москва, П'ятниця 11 вересня 2020 12:56
У Путіна підтвердили візит Лукашенка наступного тижня
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 вересня відвідає з візитом Москву. Там у нього заплановані переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, це буде робочий візит.

"У нього (Лукашенка, - ред.) буде спілкування з президентом Путіним", - сказав Пєсков.

Він також уточнив, що підписання документів, спільної прес-конфереції або заяв не планується.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що на зустрічі з Путіним має намір вирішити "наболілі питання", а протягом останнього часу між сторонами йдуть інтенсивні переговори.

Крім того, білоруський лідер Білорусі розповів, що Путін просив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським "по-батьківськи". А на зустрічі з ним минулого року на форумі регіонів намагався переконати Зеленського, що Путін не планує захоплювати Україну.

"Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети ... Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я із Зеленським обговорював, переконував його. Розуміюча людина, до мене добре ставилася", - додав Лукашенко.

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