В Кремлі прокоментували можливість повернення до G8

Російська Федерація не бачить можливості для повернення до групи G8 без згоди всіх країн-учасниць. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Пєсков пояснив, що Москва не може повернутися до групи G8 лише за запрошенням однієї з країн-учасниць. Він додав, що для повернення Росії повинен утворитися консенсус.

"Звичайно, повертатися до "сімки" тільки за запрошенням однієї з країн неможливо, тому що там всі рішення приймаються консенсусом", - заявив він.

Також Пєсков зазначив, що в Кремлі не вважають пропозицію американського президента Дональда Трампа повернутися до формату G8 за участю Росії, попри протиріччя між іншими країнами-учасницями групи, спланованою провокацією.

"Ні, ми так не вважаємо", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп посварився зі своїми колегами на саміті G7 у Франції. Так, американський президент наполягав на поверненні Росії в G8 та ігнорував аргументи противників даної ініціативи. Конфлікт стався в суботу ввечері під час вечері на офіційному відкритті саміту.

Також РБК-Україна писало, що на саміті G7 обговорювалося питання повернення до формату G8 з участю Росії і лідери "Великої сімки" відхилили цю ідею, але вирішили посилити координацію з Москвою.