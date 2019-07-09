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У Кремлі прокоментували зрив телемосту з Україною

Новини » Політика    09.07.2019 - 14:15
У Кремлі прокоментували зрив телемосту з Україною
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У РФ заявили про неготовність української сторони до його проведення

У Кремлі шкодують, що телеміст між Росією і Україною не відбувся. Про це повідомив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ у вівторок.

За його словами, українська сторона, очевидно, ще не готова до його проведення.

"У цілому ми, безумовно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми як і раніше вважаємо, що це була дуже хороша і правильна ініціатива двох телеканалів, але по всій видимості поки українська сторона не готова до цього", - заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Він уточнив, що в разі проведення телемосту російська і українська сторони могли б обговорити "всі періоди" своїх відносин у новітній історії.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе позапланову перевірку українського телеканалу NewsOne у зв'язку з наміром провести телеміст з російським телеканалом. Крім того, в зв'язку зі сформованою ситуацією Нацрада вирішила звернутися до Верховної ради України з проханням розширити свої повноваження на рівні закону.

Як писало РБК-Україна раніше, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст із Російською Федерацією, проте 8 липня телеканал скасував телеміст. На каналі заявили, що його довелося скасувати через "прямі погрози фізичною розправою щодо журналістів та їх близьких".

Додамо також, у Києві біля будівлі телеканалу NewsOne 8 липня відбулася акція протесту. Причиною мітингу стали плани каналу щодо проведення телемосту з російським телеканалом "Росія-24".

Нацрада проведе перевірку NewsOne Під будівлею NewsOne проходить акція проти телемосту
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