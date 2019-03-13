У Кремлі проккоментировали відмову України від Договору про дружбу з РФ

За словами Пєскова, припинення договору не відповідає інтересам народів двох країн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение действия Договора о дружбе между Украиной и РФ не соответствует интересам народов двух стран. Об этом сообщают росСМИ.

При этом Песков не стал комментировать заявление МИД РФ в связи с прекращением по инициативе Киева действия договора с 1 апреля.

"Документ в интересах наших двух стран и слом этого документа очевидно не в интересах народов наших двух стран, это все равно, что стрелять себе в ногу", - сказал он.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль вчера сообщила, что в ноте МИД РФ есть подтверждение того, что Договор о дружбе утрачивает силу с 1 апреля 2019 года. По словам Зеркаль, эмоциональная "газовая атака" МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, обнародованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно.

Также министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал ноту РФ и заявил, что "с ответом они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде бы только сама Украина систематически нарушала Договор".

Закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года. Договор подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года, стороны обязывались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ. После этого, 2014 года, РФ напала на Украину.