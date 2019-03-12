МЗС України: дія Договору про дружбу з Росією припиняється з 1 квітня

Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Україна у своїх нотах щодо договору пропонувала вирішити усі спори в судових органах

В ноті МЗС РФ є підтвердження того, що Договір про дружбу втрачає чинність з 1 квітня 2019 року. Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила у Facebook.

За словами Зеркаль, емоційна "газова атака" МЗС РФ у вигляді маніпуляцій та пропаганди, оприлюднених з цього приводу, лише підтверджують наскільки РФ не готова вести себе цивілізовано і добросовісно.

"11 березня 2019 року МЗС Російської Федерації підтвердило отримання ноти МЗС України про непродовження дії Великого договору, яку було направлено Москві ще 21 вересня 2018 року. Єдиний юридичний факт, який міститься в ноті МЗС РФ - підтвердження того, що Великий договір втрачає свою чинність з 1 квітня 2019 року. За канонами міжнародного права Росія не могла зробити інакше", - зазначила Зеркаль.

Зеркаль також звернула увагу на те, що Україна у своїх нотах щодо Великого договору постійно пропонує вирішити усі спори в судових органах, зокрема Міжнародному Суді ООН.

"Росія постійно цього уникає. І тепер позиція РФ вже зовсім незавуальована. Жодних судів, лише політичні консультації. Інструменти російської політики і дипломатії лишаються незмінними – "договорняки" замість договорів. Сподіваюся, що 1 квітня стане точкою неповернення і відносини, що базуються на "договорняках" ніколи не повернуться в українське політичне життя", - написала вона.

Також міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував ноту РФ і заявив, що "з відповіддю вони не забарились: через майже 6 місяців і на 12 сторінок. І всі 12 сторінок про те, що це начебто лише сама Україна систематично порушувала Договір".

Нагадаємо, 11 березня через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило Україні ноту. В МЗС Росії наголосили, що влада "веде цілеспрямований наступ на російську мову і права російськомовного населення".