Клімкін про ноту РФ: з відповіддю вони не забарились

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

В російській ноті говориться про те, що "Україна систематично порушувала Договір про дружбу"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна отримала від МЗС РФ ноту у відповідь на заяву щодо наміру не продовжувати Договір про дружбу, яку українська сторона направила 21 вересня 2018 року. Про це Клімкін написав у Facebook.

Зокрема, Клімкін написав, що російській ноті говорится про те, що Україна систематично порушувала Договір, в частності підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС.

"Як бачите, з відповіддю вони не забарились: через майже 6 місяців і на 12 сторінок. І всі 12 сторінок про те, що це начебто лише сама Україна систематично порушувала Договір. Наприклад, Угода про Асоціацію з ЄС – це, на їх переконання, теж грубе порушення. Як і все, що ми робимо, аби бути більш демократичними, європейськими і, врешті-решт, по-справжньому незалежними. Значить, все робимо правильно", - написав міністр.

Нагадаємо, 12 березня через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило Україні ноту. В МЗС Росії наголосили, що влада "веде цілеспрямований наступ на російську мову і права російськомовного населення".

РБК-Україна писало, що закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Договір підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року, сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів. Після цього, 2014 року. РФ напала на Україну.