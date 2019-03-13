У Кремлі проккоментировали відмову України від Договору про дружбу з РФ

Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

За словами Пєскова, припинення договору не відповідає інтересам народів двох країн

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що припинення дії Договору про дружбу між Україною і РФ не відповідає інтересам народів двох країн. Про це повідомляють росЗМІ.

При цьому Пєсков не став коментувати заяву МЗС РФ у зв'язку з припиненням за ініціативою Києва дії договору з 1 квітня.

"Документ в інтересах наших двох країн і злам цього документа очевидно не в інтересах народів наших двох країн, це все одно, що стріляти собі в ногу", - сказав він.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль вчора повідомила, що в ноті МЗС РФ є підтвердження того, що Договір про дружбу втрачає чинність з 1 квітня 2019 року. За словами Зеркаль, емоційна "газова атака" МЗС РФ у вигляді маніпуляцій і пропаганди, оприлюднених з цього приводу, лише підтверджують наскільки РФ не готова вести себе цивілізовано і сумлінно.

Також міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував ноту РФ і заявив, що "з відповіддю вони не забарилися: через майже 6 місяців і на 12 сторінок. І всі 12 сторінок про те, що це начебто тільки сама Україна систематично порушувала Договір".

Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набрав чинності 12 грудня 2018 року. Договір підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року, сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів. Після цього, 2014 року, РФ напала на Україну.