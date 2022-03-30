У Кремлі озвучили терміни переходу на оплату за газ у рублях

РФ не зможе запустити процес оплати за російський газ у рублях безпосередньо 31 березня. Пєсков підтвердив, що Росія не запровадить для "недружніх країн" нові правила оплати відразу.

"Ми ж із вами говорили, що оплата та постачання – це розтягнутий у часі процес... Це не те, що завтра буде доставлене, повинно бути оплачене рублями. Там триваліший у часі, технологічно просто", – заявив речник Путіна.

Пєсков пообіцяв незабаром оприлюднити механізм оплати рублями російського природного газу для західних країн. Він також порадив журналістам дочекатися 31 березня, щоб отримати дані про те, як буде виконане доручення президента РФ.

Минулого тижня Володимир Путін доручив терміново перевести розрахунки за російський газ на рублі. Таке рішення стосуватиметься "недружніх країн", тобто тих, що запровадили санкції після вторгнення до України.