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У Кремлі озвучили терміни переходу на оплату за газ у рублях

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Москва, Середа 30 березня 2022 13:59
У Кремлі озвучили терміни переходу на оплату за газ у рублях Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорців

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував терміни переходу на розрахунки за імпортований з Росії газ у рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

РФ не зможе запустити процес оплати за російський газ у рублях безпосередньо 31 березня. Пєсков підтвердив, що Росія не запровадить для "недружніх країн" нові правила оплати відразу.

"Ми ж із вами говорили, що оплата та постачання – це розтягнутий у часі процес... Це не те, що завтра буде доставлене, повинно бути оплачене рублями. Там триваліший у часі, технологічно просто", – заявив речник Путіна.

Пєсков пообіцяв незабаром оприлюднити механізм оплати рублями російського природного газу для західних країн. Він також порадив журналістам дочекатися 31 березня, щоб отримати дані про те, як буде виконане доручення президента РФ.

Минулого тижня Володимир Путін доручив терміново перевести розрахунки за російський газ на рублі. Таке рішення стосуватиметься "недружніх країн", тобто тих, що запровадили санкції після вторгнення до України.

До слова, Кремль виключив можливість перемовин із Україною щодо статусу Криму.

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