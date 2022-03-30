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В Кремле озвучили сроки перехода на оплату газа в рублях

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Москва, Среда 30 марта 2022 13:59
В Кремле озвучили сроки перехода на оплату газа в рублях Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сроки перехода на расчеты за импортируемый из России газ в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

РФ не сможет запустить процесс оплаты за российский газ в рублях непосредственно 31 марта. Песков подтвердил, что Россия не введет для "недружественных стран" сразу новые правила оплаты.

"Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями). Там более растянутый по времени, технологически просто", – заявил спикер Путина.

Песков пообещал вскоре обнародовать механизм оплаты рублями российского газа для западных стран. Он также посоветовал журналистам дождаться 31 марта, чтобы получить данные о том, как будет исполнено поручение президента РФ.

На прошлой неделе Владимир Путин поручил срочно перевести расчеты за российский газ в рубли. Такое решение коснется "недружественных стран", то есть тех, которые ввели санкции после вторжения в Украину.

К слову, Кремль исключил возможность переговоров с Украиной о статусе Крыма.

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