ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі відреагували на слова Зеленського про російські паспорти

Новини » Політика    29.04.2019 - 12:58
У Кремлі відреагували на слова Зеленського про російські паспорти
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

За словами Пєскова, Москва все "ретельно фіксує"

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відреагував на заяву майбутнього президента України Володимира Зеленського про спрощення видачі російських паспортів українцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, слова Зеленського про паспортизацію "взяті до уваги". Він також додав, що Кремль все "ретельно фіксує".

"Дійсно, йде обмін заявами. Ми ретельно фіксуємо, беремо до уваги", - заявив представник Кремля.

Крім того, Пєсков зазначив, що на прес-конференції в Пекіні Путін "достатньо чітко виклав свій підхід до основ діалогу" з українського боку.

Нагадаємо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про можливе спрощення процедури отримання російських паспортів громадянами України. Зеленський наголосив, що такими діями Росія "даремно витрачає час".

Додамо, Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької і Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.

Першими російські паспорти отримають бойовики, - МінТОТ Геращенко заявила Росії про необхідні кроки для реалізації Мінських домовленостей
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКремльпаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся