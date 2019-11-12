У Кремлі відреагували на пропозицію Назарбаєва про зустріч Путіна і Зеленського

Зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського без її ретельної підготовки не принесла би велику користь. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що Москва зараз зосереджена на питаннях, пов'язаних з підготовкою саміту в нормандському форматі.

"Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і цієї зустрічі теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, вона повинна бути добре підготовлена. В даний час всі ми концентруємося на підготовці до процесів нормандського формату, для цього, звичайно, повинні бути виконані всі зобов'язання, які сторони взяли на себе в Мінську", - додав Пєсков.

Зазначимо, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч Путіна з Зеленським. Як він повідомив, український президент вже погодився на цю зустріч.

Ще раніше Зеленський заявляв, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним. Він вважає, що "всі проти" цієї зустрічі.

Додамо, що президенти України і РФ вже кілька разів говорили по телефону. Вони обговорювали ситуацію на Донбасі, повернення полонених Кремля і "нормандську зустріч".