Росія не отримала офіційну відповідь США про продовження ядерного договору

Фото: МЗС Росії (mid.ru)

Російська Федерація не отримала офіційної відповіді Сполучених Штатів на пропозицію продовжити Договір про заходи щодо подальшого скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Раніше Володимир Путін запропонував Вашингтону продовжити договір СНО на один рік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

Нота з пропозицією продовжити дію ДСНО була відправлена 16 жовтня. У ній було сформульовано пропозицію президента Росії Володимира Путіна.

"Бачили лише окремі коментарі американських офіційних осіб у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін запропонував продовжити діючий договір СНО-3 на рік і без жодних умов.

У США заявили, що ініціатива Путіна про продовження ДСНО без урахування заморожування розмірів ядерних арсеналів двох країн є "приреченою на провал".

Раніше повідомлялося, що в США заявили, що готові продовжити Договір про скорочення наступальних озброєнь за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.

Крім того, адміністрація США готова перевести в бойове стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.