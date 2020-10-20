ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Росія не отримала офіційну відповідь США про продовження ядерного договору

Москва, Вівторок 20 жовтня 2020 15:36
Росія не отримала офіційну відповідь США про продовження ядерного договору
Фото: МЗС Росії (mid.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не отримала офіційної відповіді Сполучених Штатів на пропозицію продовжити Договір про заходи щодо подальшого скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Раніше Володимир Путін запропонував Вашингтону продовжити договір СНО на один рік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

Нота з пропозицією продовжити дію ДСНО була відправлена 16 жовтня. У ній було сформульовано пропозицію президента Росії Володимира Путіна.

"Бачили лише окремі коментарі американських офіційних осіб у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін запропонував продовжити діючий договір СНО-3 на рік і без жодних умов.

У США заявили, що ініціатива Путіна про продовження ДСНО без урахування заморожування розмірів ядерних арсеналів двох країн є "приреченою на провал".

Раніше повідомлялося, що в США заявили, що готові продовжити Договір про скорочення наступальних озброєнь за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.

Крім того, адміністрація США готова перевести в бойове стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика договорСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся