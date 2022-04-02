У Кремлі назвали одну з головних цілей війни в Україні

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що одна з головних цілей війни в Україні - це "порятунок" так званих "ЛНР" і "ДНР", а також їх "відновлення" в межах 2014 року. При цьому представник Кремля назвав російську агресію "військовою спецоперацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу "Білорусь 1".

"Одна з головних цілей операції - це "порятунок" цих "республік" і відновлення їх державності в межах 14-го року, тобто в тих кордонах, які зафіксовані в "конституції" і Луганської, і Донецької "народних республік", - сказав Пєсков. Представник Кремля додав, що "демілітаризація" України йде повним ходом. За його словами, це теж одна з цілей війни, розв'язаної Росією проти сусідньої країни.