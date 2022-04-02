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В Кремле назвали одну из главных целей войны в Украине

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что одна из главных целей войны в Украине - это "спасение" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также их "восстановление" в границах 2014 года. При этом представитель Кремля назвал российскую агрессию "военной спецоперацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу "Беларусь 1".

"Одна из главных целей операции - это "спасение" этих "республик" и восстановление их государственности в границах 14-го года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в "конституции" и Луганской, и Донецкой "народных республик", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "демилитаризация" Украины идет полным ходом. По его словам, это тоже одна из целей войны, развязанной Россией против соседней страны.

Война России против Украины идет 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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