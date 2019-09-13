У Кремлі не виключають нового обміну полоненими з Україною

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не відкидає нового обміну полоненими між Україною і Росією. Про це повідомляють російські ЗМІ.

При цьому, за словами Пєскова, обмін вимагає великої роботи і часу.

"Це (обмін) вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже, дуже копіткої і, напевно, розтягнутої за часом роботи", - заявив представник Кремля.

За його словами, "ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не відкидає". "Тому це питання тих же самих двосторонніх контактів", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про другий етап обміну полоненими. За словами Зеленського, зараз готуються списки для наступного етапу обміну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що не виключає ще один обмін полоненими між Україною і РФ до кінця поточного року. Денисова додала, що процес переговорів зі звільнення всіх українців з російського полону триває.

Також РБК-Україна писало, що представник Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію про новому обмін полоненими передчасною. У Кремлі заявили, що обмін полоненими повинен тривати у відповідності з мінськими домовленостями.