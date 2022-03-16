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У Кремлі відповіли Байдену на слова в адресу Путіна

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Москва, Середа 16 березня 2022 22:05
У Кремлі відповіли Байдену на слова в адресу Путіна Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі відповіли президенту США Джо Байдену, який назвав російського президента Володимира Путіна військовим злочинцем. Там назвали таку риторику "недопустимою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Вважаємо неприпустимою та непробачною таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні на запитання журналіста, чи вважає Байден Путіна військовим злочинцем американський президент відповів: "він (Путін - ред.) військовий злочинець".

Варто зазначити, що це перша така заява з вуст американського лідера від початку російського вторгнення в Україну.

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