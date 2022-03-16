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В Кремле ответили Байдену на слова в адрес Путина

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Москва, Среда 16 марта 2022 22:05
В Кремле ответили Байдену на слова в адрес Путина Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле ответили президенту США Джо Байдену, который назвал российского президента Владимира Путина военным преступником. Там назвали такую риторику "недопустимой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня на вопрос журналиста, считает ли Байден Путина военным преступником американский президент ответил: "он (Путин - ред.) военный преступник".

Следует отметить, что это первое такое заявление из уст американского лидера с начала российского вторжения в Украину.

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