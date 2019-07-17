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На переговорах у Мінську підтвердили списки для обміну

Новини » Політика    17.07.2019 - 20:56
На переговорах у Мінську підтвердили списки для обміну
Фото: Дарка Оліфер (facebook.com-darka.olifer)

Подальша робота буде йти у напрямку взаємного звільнення

На переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську підтвердили списки для обміну. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Оліфер зазначила, що у гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, "яких ми прагнемо звільнити".

"В закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона", - додала вона.

Оліфер повідомила про домовленість в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб.

На переговорах у Мінську підтвердили списки для обміну

На переговорах у Мінську підтвердили списки для обміну

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що Україна готова в будь-який момент провести обмін полоненими з РФ. Денісова нагадала, що обмінялась списками політв'язнів з уповноваженою з прав людини РФ і готова до продовження діалогу.

Зазначимо, спеціальний представник США Курт Волкер сподівається, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною. Волкер зазначив, що це могло б стати результатом прямої взаємодії президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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