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Україна готова в будь-який момент провести обмін утримуваними, - Денісова

Новини » Політика    17.07.2019 - 10:37
Україна готова в будь-який момент провести обмін утримуваними, - Денісова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен заявила про готовність української сторони

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що Україна готова в будь-який момент провести обмін полонених з РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

Денісова нагадала, що обмінялась списками політв'язнів з уповноваженою з прав людини РФ і готова до продовження діалогу.

"Йде процес домовленостей (щодо обміну, - ред.). Як в мінському форматі, так і в нормандському форматі зустрілися радники президентів в Парижі, після цього заступник голови офісу президента (Вадим Пристайко, - ред.) заявив, що є наміри обміну. Ми обмінялися списками з уповноваженою з прав людини РФ утримуваних осіб і ми готуємо це питання з боку гуманітарного права, міжнародних гуманітарних норм. Тому ми готові в будь-який момент, Україна", - заявила вона.

 

Прибула разом з рідними моряків до Лефортовського районного суду Москви, де сьогодні відбудуться судові засідання щодо зміни або продовження запобіжного заходу нашим хлопцям. Перед засіданням відповіла на запитання від журналістів. Відео Роман Цимбалюк (Roman Tsymbaliuk)

Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 16 липня 2019 р.

Зазначимо, спеціальний представник США Курт Волкер  сподівається, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною. Волкер зазначив, що це могло б стати результатом прямої взаємодії президентів Зеленського та Путіна.

Як відомо, нещодавно Зеленський та Путін провели першу телефонну розмову. В Офісі президента заявили, що сторони говорили про звільнення політв'язнів Кремля та припинення війни на Донбасі.

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Новини України обмін полоненимиДенисова
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