Кремль про зустріч Зеленського і Путіна: пропозицій від Києва поки не отримували

На сьогодні немає ясності щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним . Російська сторона не отримувала пропозицій щодо порядку денного.

"Ви всі знаєте ті пропозиції, які зробив президент пану Зеленському. Ви знаєте всі відповіді пана Зеленського. Якісь зовсім конкретні, ділові пропозиції щодо порядку денного потенційної зустрічі по лінії Офісу президента ми поки не отримали", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що раніше у Зеленського говорили про наміри обговорить питання окупованого Криму, але Москва наполягає, що воно не підлягає обговоренню.