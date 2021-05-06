Кремль про зустріч Байдена і Путіна: місце не визначено, розповісти нема про що

Місце можливої зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним досі не визначено. З приводу цієї зустрічі немає конкретної інформації.

"Ні. Щодо можливої зустрічі як і раніше розповісти нема про що", - заявив Пєсков.

Повідомляється, що йому поставили запитання, чи визначено вже широкий список можливих майданчиків або конкретне місто для організації цього саміту.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року. За його словами, вона може відбутися під час його весняного турне Європою, під час якого він, зокрема, візьме участь у саміті НАТО.

При цьому Politico з посиланням на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків зазначає, що зустріч може пройти в наступних містах - Гельсінкі (Фінляндія), Відень (Австрія), Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) і Баку (Азербайджан).

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії. На його думку, діалог між цими країнами має бути.