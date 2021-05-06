Кремль про зустріч Байдена і Путіна: місце не визначено, розповісти нема про що

Місце можливої зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним досі не визначено. З приводу цієї зустрічі немає конкретної інформації.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
Повідомляється, що йому поставили запитання, чи визначено вже широкий список можливих майданчиків або конкретне місто для організації цього саміту.
"Ні. Щодо можливої зустрічі як і раніше розповісти нема про що", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року. За його словами, вона може відбутися під час його весняного турне Європою, під час якого він, зокрема, візьме участь у саміті НАТО.
При цьому Politico з посиланням на колишніх американських офіційних осіб і аналітиків зазначає, що зустріч може пройти в наступних містах - Гельсінкі (Фінляндія), Відень (Австрія), Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) і Баку (Азербайджан).
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії. На його думку, діалог між цими країнами має бути.