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Кремль требует увеличить темпы паспортизации украинцев в оккупации, - ЦНС

Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Враг продолжает принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. Однако сейчас Кремль требует нарастить темпы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как пишет информационный ресурс, в Кремле надеются уже к концу 2024 года довести паспортизацию до показателей 60% населения (которое в оккупации).

В связи с этим всем отделам так называемых "Министерств внутренних дел" дали указание увеличить количество рейдов по селам и на улицах городов, чтобы уточнить списки тех, кто не получил паспорт страны-агрессора.

Однако у неприятеля не все так хорошо. Руководство полицейских пожаловалось на дефицит кадров для формирования рейдовых групп, поэтому попросило прислать большую партию "гастролеров из России".

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать данные полицейских, а также всех тех, кто причастен к процессу паспортизации населения на оккупированных территориях Украины.

"Каждый из этих людей понесет наказание в один из неожиданных для себя моментов", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС сообщали, что Россия ограничивает права людей в оккупации, который не имеют паспорт РФ.

В частности, враг: ограничивает свободу передвижения, лишает права на "соцобеспечение", права на труд, отбирает имущество и даже лишает родительских прав.

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