Кремль требует увеличить темпы паспортизации украинцев в оккупации, - ЦНС

Как пишет информационный ресурс, в Кремле надеются уже к концу 2024 года довести паспортизацию до показателей 60% населения (которое в оккупации).

В связи с этим всем отделам так называемых "Министерств внутренних дел" дали указание увеличить количество рейдов по селам и на улицах городов, чтобы уточнить списки тех, кто не получил паспорт страны-агрессора.

Однако у неприятеля не все так хорошо. Руководство полицейских пожаловалось на дефицит кадров для формирования рейдовых групп, поэтому попросило прислать большую партию "гастролеров из России".

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать данные полицейских, а также всех тех, кто причастен к процессу паспортизации населения на оккупированных территориях Украины.

"Каждый из этих людей понесет наказание в один из неожиданных для себя моментов", - подчеркнули в ЦНС.