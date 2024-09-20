Кремль вимагає збільшити темпи паспортизації українців в окупації, - ЦНС

Як пише інформаційний ресурс, у Кремлі сподіваються вже до кінця 2024 року довести паспортизацію до показників 60% населення (яке в окупації).

У зв'язку з цим усім відділам так званих "Міністерств внутрішніх справ" надали вказівку збільшити кількість рейдів по селах та на вулицях міст, щоб уточнити списки тих, хто не отримав паспорт країни-агресора.

Однак у ворога не все так добре. Керівництво поліцейських поскаржилося на дефіцит кадрів для формування рейдових груп, тож попрохало надіслати більшу партії "гастролерів з Росії".

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти дані поліцейських, а також всіх дотичних до процесу паспортизації населення на окупованих територіях України.

"Кожен з цих людей понесе покарання в один з неочікуваних для себе моментів", - наголосили у ЦНС.