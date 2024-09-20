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Кремль вимагає збільшити темпи паспортизації українців в окупації, - ЦНС

Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ворог продовжує примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях України. Проте назарі Кремль вимагає наростити темпи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише інформаційний ресурс, у Кремлі сподіваються вже до кінця 2024 року довести паспортизацію до показників 60% населення (яке в окупації).

У зв'язку з цим усім відділам так званих "Міністерств внутрішніх справ" надали вказівку збільшити кількість рейдів по селах та на вулицях міст, щоб уточнити списки тих, хто не отримав паспорт країни-агресора.

Однак у ворога не все так добре. Керівництво поліцейських поскаржилося на дефіцит кадрів для формування рейдових груп, тож попрохало надіслати більшу партії "гастролерів з Росії".

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти дані поліцейських, а також всіх дотичних до процесу паспортизації населення на окупованих територіях України.

"Кожен з цих людей понесе покарання в один з неочікуваних для себе моментів", - наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше в ЦНС повідомляли, що Росія обмежує права людей в окупації, які не мають паспорт РФ.

Зокрема, ворог: обмежує свободу пересування, позбавляє права на "соцзабезпечення", права на працю, відбирає майно і навіть позбавляє батьківських прав.

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