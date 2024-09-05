Россия ограничивает права людей в оккупации, не имеющих паспорт РФ, - ЦНС
После захвата части территории Украины, РФ пытается паспортизировать украинцев. Тех, кто отказывается от российского паспорта - агрессор ограничивает в правах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Как отмечает информационный ресурс, с начала полномасштабной войны Россия пытается последовательно интегрировать временно оккупированные территории Украины. Основным методом этого процесса является принудительная паспортизация населения, поскольку это инструмент контроля и давления на людей в оккупации. Именно поэтому российско-оккупационные администрации работают над усовершенствованием систем ограничений.
В частности, основные из них:
- ограничение свободы передвижения;
- лишение права на "социальное обеспечение";
- лишение права на труд;
- отчуждение имущества;
- лишение родительских прав.
В то же время, враг усиливает социальную изоляцию. Это означает, что помимо так называемых "официальных" ограничений люди без российских паспортов сталкиваются с социальной изоляцией и дискриминацией со стороны российской оккупационной армии (РОА).
ЦНС резюмирует, что паспортизация украинцев на оккупированных территориях со стороны РФ - это средство контроля, дискриминации и нарушение основополагающих прав людей.
"Такие меры со стороны противника являются прямым нарушением международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.
В конце публикации Центр национального сопротивления обратился ко всем преступникам оккупационного режима. Информационный ресурс подчеркнул, что Украина при поддержке международного сообщества принимает все возможные меры по фиксации и расследованию совершенных преступлений, чтобы после деоккупации регионов все причастные в обязательном порядке были привлечены к ответственности согласно законам украинского государства.
Ограничения прав в оккупации
Отметим, что по словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, жизнь в оккупации без российского паспорта становится невозможной. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
Федоров подчеркнул, что россияне постепенно заставляют жителей на временно оккупированных территориях получить российские документы, используя различные принудительные методы.
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