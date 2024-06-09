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Кремль использует избирательный блок "Победа" для дестабилизации ситуации внутри Молдовы, - ISW

Воскресенье 09 июня 2024 07:41
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Кремль использует избирательный блок "Победа" для дестабилизации ситуации внутри Молдовы, - ISW Фото: РФ хочет контролировать молдавское общество (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия стремится использовать молдавский избирательный блок "Победа", связанный с Кремлем, чтобы дестабилизировать общество и демократию в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Так, 8 июня депутат парламента Молдовы от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой заявил, что Москва использует избирательный блок "Победа" для проведения информационных операций и мобилизации пророссийской "пятой колонны" в стране.

"Цель Кремля - распространение дезинформации, создание страха и хаоса в Молдове, манипулирование и контроль над молдавским обществом», – пишет ISW ссылаясь на заявление политика.

Нантой призвал Молдову бороться с медиа-каналами и политическим финансированием, которые являются частью гибридных операций России. Депутат сравнил использование Кремлем блока "Победа" с использованием российской информационной компании "Девятая волна" для атаки на Украину, распространяющей ложные нарративы о стране на Западе.

Говоря о Молдове, мнение аналитиков ISW сходится с позицией молдавского политика Оазу Нантой. Обе стороны считают, что РФ хочет дестабилизировать ситуацию.

"ISW продолжает считать, что Кремль стремится использовать избирательный блок «Победа», созданный в апреле 2024 года пророссийскими и связанными с Кремлем молдавскими оппозиционными политиками, для дестабилизации молдавского общества и демократии", – резюмировали эксперты.

Напомним, что бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган сдавал России секретные данные. В частности, информацию о визитах в страну представителей Министерства обороны Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 12 стран ЕС требуют уже в июне начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок.

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Российская Федерация Молдова
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