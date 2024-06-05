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Ряд стран ЕС призвал начать вступительные переговоры с Украиной и Молдовой в июне

Брюссель, Среда 05 июня 2024 18:42
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Ряд стран ЕС призвал начать вступительные переговоры с Украиной и Молдовой в июне Фото: в ЕС призвали начать вступительные переговоры с Украиной в июне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Двенадцать стран Европейского союза требуют начать переговоры о вступлении в блок с Украиной и Молдовой до конца июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в письме глав МИД 12 стран ЕС к бельгийской коллеге, которое есть в распоряжении Euractiv.

Письмо подписали министры иностранных дел Швеции, Чехии, Финляндии, Эстонии, Словакии, Румынии, Германии, Словении, Польши, Португалии, Литвы и Латвии.

Чиновники призвали Бельгию, которая председательствует в ЕС, утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, чтобы провести межправительственные конференции с двумя странами до конца июня.

Такие конференции будут означать начало вступительных переговоров с ЕС.

По информации Euractiv, послы ЕС должны будут обсудить начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок 7 июня. При этом ЕК предоставит послам информацию о прогрессе, которого достигли страны в вопросе внедрения реформ.

Представители ЕС ожидают, что две страны получат позитивную оценку от Еврокомиссии.

"Начало переговоров о вступлении принесет дополнительную мотивацию, как Украине, так и Молдове. Учитывая тяжелую ситуацию в Украине и предстоящие президентские выборы и референдум по членству в ЕС в Молдове, это повысило бы моральный дух и способствовало бы дальнейшей работе над реформами в этих странах", - подчеркивают главы МИД.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, лидеры стран ЕС поддержали начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года.

Фактически переговоры так и не начались, поскольку для этого в Евросоюзе должны утвердить переговорную рамку.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз подчеркивал, что важно, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались в июне. По информации в Politico, такую цель ставят перед собой и в Евросоюзе.

Но началу процесса препятствует Венгрия. Страна не дала одобрить переговорную рамку в ходе встречи послов ЕС.

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