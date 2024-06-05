Ряд стран ЕС призвал начать вступительные переговоры с Украиной и Молдовой в июне
Двенадцать стран Европейского союза требуют начать переговоры о вступлении в блок с Украиной и Молдовой до конца июня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в письме глав МИД 12 стран ЕС к бельгийской коллеге, которое есть в распоряжении Euractiv.
Письмо подписали министры иностранных дел Швеции, Чехии, Финляндии, Эстонии, Словакии, Румынии, Германии, Словении, Польши, Португалии, Литвы и Латвии.
Чиновники призвали Бельгию, которая председательствует в ЕС, утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, чтобы провести межправительственные конференции с двумя странами до конца июня.
Такие конференции будут означать начало вступительных переговоров с ЕС.
По информации Euractiv, послы ЕС должны будут обсудить начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок 7 июня. При этом ЕК предоставит послам информацию о прогрессе, которого достигли страны в вопросе внедрения реформ.
Представители ЕС ожидают, что две страны получат позитивную оценку от Еврокомиссии.
"Начало переговоров о вступлении принесет дополнительную мотивацию, как Украине, так и Молдове. Учитывая тяжелую ситуацию в Украине и предстоящие президентские выборы и референдум по членству в ЕС в Молдове, это повысило бы моральный дух и способствовало бы дальнейшей работе над реформами в этих странах", - подчеркивают главы МИД.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС
Напомним, лидеры стран ЕС поддержали начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года.
Фактически переговоры так и не начались, поскольку для этого в Евросоюзе должны утвердить переговорную рамку.
Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз подчеркивал, что важно, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались в июне. По информации в Politico, такую цель ставят перед собой и в Евросоюзе.
Но началу процесса препятствует Венгрия. Страна не дала одобрить переговорную рамку в ходе встречи послов ЕС.
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