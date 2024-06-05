Ряд стран ЕС призвал начать вступительные переговоры с Украиной и Молдовой в июне

Двенадцать стран Европейского союза требуют начать переговоры о вступлении в блок с Украиной и Молдовой до конца июня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказано в письме глав МИД 12 стран ЕС к бельгийской коллеге, которое есть в распоряжении Euractiv .

Письмо подписали министры иностранных дел Швеции, Чехии, Финляндии, Эстонии, Словакии, Румынии, Германии, Словении, Польши, Португалии, Литвы и Латвии.

Чиновники призвали Бельгию, которая председательствует в ЕС, утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, чтобы провести межправительственные конференции с двумя странами до конца июня.

Такие конференции будут означать начало вступительных переговоров с ЕС.

По информации Euractiv, послы ЕС должны будут обсудить начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок 7 июня. При этом ЕК предоставит послам информацию о прогрессе, которого достигли страны в вопросе внедрения реформ.

Представители ЕС ожидают, что две страны получат позитивную оценку от Еврокомиссии.

"Начало переговоров о вступлении принесет дополнительную мотивацию, как Украине, так и Молдове. Учитывая тяжелую ситуацию в Украине и предстоящие президентские выборы и референдум по членству в ЕС в Молдове, это повысило бы моральный дух и способствовало бы дальнейшей работе над реформами в этих странах", - подчеркивают главы МИД.