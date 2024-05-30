Кремль использует тему обмена пленными для дестабилизации ситуации в Украине, - ISW

Отмечается, что Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", спровоцировавших паузу в обмене военнопленными в течение последних нескольких месяцев. Она также добавила, что Россия делает все возможное для поддержания диалога с украинским правительством и Международным комитетом Красного Креста (МККК) по делам военнопленных.

В то же время, в ноябре 2023 года представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил, что Россия уже приостанавливала обмен военнопленными летом 2023 года по неустановленной причине.

29 мая "Радио Свобода" отметило, что Украина была вынуждена открыть третий лагерь для российских военнопленных, частично из-за "фактического блокирования обменов российской стороной", а частично из-за роста количества российских дезертиров, которые становятся военнопленными. Это согласуется с несколькими недавними заявлениями украинских чиновников о том, что российские официальные лица сопротивляются продолжению обмена военнопленных.

В отчете ISW также отмечается, что за последние несколько месяцев после последнего обмена в феврале, Россия совершила ряд злоупотреблений в отношении украинских пленных. В частности, были зафиксированы казни без суда и следствия, а также использование военнопленных как живых щитов на поле боя, - эти оба случая являются нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Также было зафиксировано функционирование "черного рынка" для продажи украинских военнопленных российским военизированным группировкам.

Кроме того, говорится в отчете, Россия использует батальон, состоящий преимущественно из украинских военнопленных, для ведения боевых действий в Украине, что является еще одним вопиющим нарушением Женевской конвенции.

В ISW предполагают, что обвинения Москальковой в том, что Украина является стороной, ответственной за прекращение обмена, может быть попыткой риторически переложить вину на Киев и скрыть множество хорошо задокументированных злоупотреблений агрессора в отношении украинских военнопленных.

"Это может разжечь недовольство в украинском обществе и отвлечь внимание от поддержки Украины стран Запада. Похоже, что Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один риторический прием для подрыва процесса принятия решений в Украине", - говорится в отчете ISW.