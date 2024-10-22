Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ

Россия начала контрнаступление в Курской области и продолжает наступательную кампанию вдоль всего Восточного фронта. Что происходит на поле боя и какие планы противника – в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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Россия уже больше года продолжает наступательную кампанию. Курская операция Украины не заставила врага сбавить темп на ключевых для него направлениях фронта. За последние недели у противник есть продвижение в районе Торецкого, Часового Яра, Покровска, Курахового. Он захватил Угледар, а также активизировался на подступах к Купянску.

Главная цель врага по состоянию на сегодняшний день – выход на админграницы Донецкой области. И до конца года оккупанты ставят себе за цель полностью захватить по крайней мере ее южную часть. В то время как возврат контроля над Курской областью стоит дальше в приоритетах Москвы.

Северо-восток: Курская область, Харьковское и Купянское направления

Украинские подразделения в Курской области перешли к обороне. Согласно предыдущим планам Москвы, войска противника должны были выбить оттуда ВСУ до середины октября – они уже не уложились в эти сроки, но, правда, некоторые тактические успехи за последние пару недель им все же удалось достичь.

Враг ведет контрнаступление в Курской области сразу на нескольких участках. Россияне отбили район Кореневого, продвигаясь на юго-восток в направлении Новоивановки. К этому населенному пункту противник параллельно наступает и с запада, со стороны Снагости. Здесь, продвигаясь с запада на восток, им удалось оттеснить украинские подразделения с участка Любимовка – Зеленый шлях.

В Новоивановке наши подразделения пока остановили вражеские войска. В случае, если россияне смогут продвинуться дальше на восток и захватить Малую Локню, они отрежут наше северо-западное вклинение в Курской области. Одновременно противник усилил давление и с юго-востока от Суджи. Там ему удалось освободить село Борки, подойти к Плехову и Черкасской Конопельке, где идут бои.

Украинские военные сохраняют контроль над частью Курской области, который был установлен в августе этого года (фото: GettyImages)

Источники издания в Силах обороны называют новые дедлайны, которые Кремль установил своим войскам: до 1 февраля 2025 года – возвращение полного контроля над Курской областью, до 25 февраля – создание так называемой буферной зоны по другой стороне границы – на территориях Украины.

В последние недели также появилась информация, что в Курскую область Россия отправит четверть из 11-тысячной группировки солдат из КНДР. В целом северокорейских военных планируют привлекать к замене своих группировок и охраны объектов, однако вряд ли они как-то повлияют на ход боевых действий.

Сейчас, по данным издания, Москва аккумулировала для освобождения Курской области более 40 тысяч войск. Ситуация там действительно очень динамичная, и даже упомянутые выше населенные пункты могут переходить "из рук в руки" в течение суток. Оборона ВСУ пока не обрушена, однако и шансы на дальнейшее расширение Украиной курского плацдарма тоже можно рассматривать как относительно низкие.

Хорошо это или плохо – зависит прежде всего от задач, которые преследовала эта операция. Многочисленные собеседники издания и в военных, и в политических кругах называют несколько версий. По одной из них, целью Украины было отвлечение окупантов от их наступления на севере Харьковщины. Если и так – эту цель можно считать в определенной степени выполненной. Движение россиян там с мая действительно затормозило. Все, что за последние недели смог сделать враг – вернуть контроль над частью агрегатного завода в Волчанске. Значительная часть войск, которая была в резерве для развития наступления на Харьковщине – возможно, в сторону Великого Бурлука или даже в сторону Купянска по правому берегу реки Оскол – была переведена в Курскую область.

В то же время на противоположном берегу ситуация для оккупантов складывается лучше. Они уже вышли на окраины сел Кругляковка и Колесниковка, которые расположены на берегу Оскола, южнее Купянска. Рядом с ними проходит дорога из Боровой на правобережье. Выравнивание линии фронта по Осколу – сейчас ключевая задача россиян на этом направлении.

В случае если им удастся дойти до этой реки, они создадут для Сил обороны три существенных проблемы. Во-первых – перережут украинскую группировку на левобережье Оскола и вообще очень усложнят оборону ВСУ на этом участке. Во-вторых – создадут угрозу потери левобережной части Купянска. В третьих – захват этого плацдарма упрощает для врага дальнейшее наступление на Лиман, и как следствие – на северную часть Донецкой области.

Вторая версия касательно целей курской операции, которая частично перекликается с предыдущей – Москва якобы готовила такие же "санитарные зоны", как на севере Харьковщины, и в соседних украинских областях. В частности – в Сумской области. Следовательно, зайдя в Курскую область, ВСУ действовали на опережение. В пользу этой версии говорит то, что в нынешних планах россиян есть оккупация части приграничных районов Украины после освобождения Курской области.

По одной из версий, Россия планировала пойти в наступление на Сумщину до Курской операции ВСУ (фото: Facebook 118 ОМБр)

Третья версия состоит в том, что операцией в Курской области Силы обороны должны были ослабить давление оккупантов на Востоке и заставить Москву забрать оттуда часть войск. Вместо Курской области, часть которой уже третий месяц не контролируется Россией, Кремль сделал ставку на продолжение оккупации Донбасса.

Донецкая область

Согласно кремлевским "директивам", оккупационные войска должны были взять Часов Яр еще до 9 мая. Его особенность в том, что его меньшую, восточную часть от большей, западной, отделяет канал Северский Донец – Донбасс. В начале июля врагу удалось подойти к каналу. В то же время с прошлой недели начала появляться информация, что оккупантам якобы удалось пересечь Северский Донец - Донбасс на южных окраинах города. Издание Bild написало, что россияне якобы смогли прорвать оборону Украины на южных окрестностях города. В ВСУ утверждают, что противник не смог там закрепиться и что подобные "набеги" вражеской пехоты происходят регулярно.

В случае если оккупантам действительно удалось прорваться за канал, это усложнило бы оборону Часового Яра. Попытки обойти заселенные города с севера или юга, а не штурмовать их в лоб – традиционная тактика россиян. Фронтальные атаки требуют значительно больших потерь в личном составе. Приблизительно по той же схеме они, к примеру, наступали и на Авдеевку.

Южнее, россияне завязали бои в Торецке. Противник взял под контроль микрорайон Нахаловка на востоке города. Очевидно, враг также уже полностью контролирует Нью-Йорк, но пробиться дальше на север через село Нелиповка в другой микрорайон – Забалка – в южных окрестностях Торецка он пока не может.

В общей сложности на этом направлении участие в боях со стороны россиян принимает до 20 тысяч человек. В то время как на Покровском направлении – по меньшей мере втрое больше. Город Покровск остается ключевой целью противника на всем фронте. Сейчас все действия врага на этом участке направлены скорее на подготовку наступления на этот город, но не на непосредственный прорыв в него. Россияне находятся в семи километрах от Покровска.

На Покровском направлении за последние недели противник сумел продвинуться со стороны Гродовки через реку Журавка, и со стороны Новогродовки - в Лисовку и Сухой Яр. Кроме того, россияне подошли с севера, востока и юга к городу Селидово, стоящему фактически на пути в Покровск.

Россия за последние месяцы получила больше тактических успехов в южной части Донецкой области (карта: DeepState)

Самым угрожающим является продвижение противника именно южнее Селидового. Это, по сути, "стык" Покровского и Кураховского направлений и флангов группировок россиян "Центр" и "Юг". Во-первых, успехи окупантов на правом фланге Кураховского направления (район Цукуриного и Горняка) создают риски окружения Селидового и приближают их к битве за Покровск. Во-вторых – угрожают окружением наших группировок, которые обороняются к северу от города Курахово – в районе Кураховского водохранилища и поселка Кураховка. В-третьих – приближают врага к самому Курахово. То есть продвигаясь на этом участке, оккупанты решают для себя несколько задач.

К Кураховскому водохранилищу россияне наступают с двух сторон – не только с севера, но и с востока – возле Максимилиановки и Островского. Само Курахово находится к югу от этого водоема. От позиций противника к городу – около двух километров.

Кураховское направление напрямую связано с развитием событий на еще одном участке – район Угледара. Силы обороны почти два года держали этот город, пока россияне не прорвались с юго-запада – со стороны Павловки, и с северо-востока – со стороны Водяного. Дальнейшего прорыва не произошло, однако теперь враг может развивать наступление как на запад – в направлении Великой Новоселки, так и на север – сжимая "полукольцо" между Угледаром и Кураховым.

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Оккупантам удалось достичь больше тактических успехов на юге Донецкой области. Потому, вероятно, именно туда они и будут направлять свои усилия в последующие месяцы. А дальше могут переключить свой фокус как на север Донецкой, так и на соседнюю – Запорожскую область.

Как и Украина, Россия тоже в ожидании выборов в США и прихода новой администрации Белого дома. И Кремль будет пытаться сполна использовать временное "окно" до инаугурации американского президента, который, наверное, сформирует свою новую (или старую) политику в отношении войны.

Вряд ли это будут серьезные прорывы – риск обрушения фронта для Украины пока не просматривается. Москва, скорее, продолжит ползучие штурмы пехоты при поддержке артиллерии. И то, насколько будет удачным это продвижение, зависит даже не столько от России, а от боеспособности украинских войск и их возможности выдержать вражеский напор.